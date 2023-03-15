Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отчим, обвиняемый в убийстве 5-летнего пасынка в Краснодаре, отрицает свою вину

Сергей Бугорков, которого вместе с женой обвиняют в убийстве 5-летнего сына Владимира, отрицает участие в произошедшем, сообщает из зала Краснодарского краевого суда корреспондент «Ъ-Кубань».

Фото: "Ъ-Кубань"

Сегодня в рамках судебного заседания были заслушаны показания Сергея Бугоркова. В них он заявил, что не бил пасынка, а смерть наступила после того, как его избила мать — Алена Бугоркова. Бугорков утверждал в суде, что хотел спасти мальчика, делая ему искусственное дыхание, а когда стало ясно, что ребенок умер, именно Алена Бугоркова предложила отнести тело к берегу Кубани и сообщить в полицию, что мальчик потерялся.

Свидетель: мать заставила отчима закопать тело забитого до смерти 5-летнего Вовы на берегу Кубани

По словам Бугоркова, он лишь «в целях воспитания» бил ребенка тканевым ремнем. От озвученных на предварительном следствии показаний господин Бугорков отказался.

Адвокат подсудимого Анастасия Макличенко рассказала «Ъ-Кубань», что якобы в ходе следствия на ее подзащитного было оказано давление. По версии адвоката, Бугоркова пытали: надевали противогаз, били руками, ногами и током сотрудники полиции. Жалобы в СК результата не возымели.

Пятилетний Вова Пащенко найден мертвым в Краснодаре, в убийстве ребенка подозревают отчима

В ходе заседания Сергей Бугорков спросил у бабушки покойного Владимира — Анжелики Любимовой, кем ей приходится следователь Егор Белый. «Бугорков полагает, что давление могло быть оказано при помощи родственных связей»,— поясняет «Ъ-Кубань» госпожа Макличенко.

Адвокат потерпевших Евгения Тутушкина связывает такую тактику подсудимого и его защитника с попыткой переквалифицировать статью на более мягкую. «Я полагаю, что это связано с тем, что между подсудимыми произошел конфликт, так как во время заседания он достаточно много говорил порочащего в адрес матери Владимира»,— уточняет госпожа Тутушкина.

Следующее заседание состоится 24 марта 2023 года.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...