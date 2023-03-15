Отчим, обвиняемый в убийстве 5-летнего пасынка в Краснодаре, отрицает свою вину

Сергей Бугорков, которого вместе с женой обвиняют в убийстве 5-летнего сына Владимира, отрицает участие в произошедшем, сообщает из зала Краснодарского краевого суда корреспондент «Ъ-Кубань».

Фото: "Ъ-Кубань"

Сегодня в рамках судебного заседания были заслушаны показания Сергея Бугоркова. В них он заявил, что не бил пасынка, а смерть наступила после того, как его избила мать — Алена Бугоркова. Бугорков утверждал в суде, что хотел спасти мальчика, делая ему искусственное дыхание, а когда стало ясно, что ребенок умер, именно Алена Бугоркова предложила отнести тело к берегу Кубани и сообщить в полицию, что мальчик потерялся.

По словам Бугоркова, он лишь «в целях воспитания» бил ребенка тканевым ремнем. От озвученных на предварительном следствии показаний господин Бугорков отказался.

Адвокат подсудимого Анастасия Макличенко рассказала «Ъ-Кубань», что якобы в ходе следствия на ее подзащитного было оказано давление. По версии адвоката, Бугоркова пытали: надевали противогаз, били руками, ногами и током сотрудники полиции. Жалобы в СК результата не возымели.

В ходе заседания Сергей Бугорков спросил у бабушки покойного Владимира — Анжелики Любимовой, кем ей приходится следователь Егор Белый. «Бугорков полагает, что давление могло быть оказано при помощи родственных связей»,— поясняет «Ъ-Кубань» госпожа Макличенко.

Адвокат потерпевших Евгения Тутушкина связывает такую тактику подсудимого и его защитника с попыткой переквалифицировать статью на более мягкую. «Я полагаю, что это связано с тем, что между подсудимыми произошел конфликт, так как во время заседания он достаточно много говорил порочащего в адрес матери Владимира»,— уточняет госпожа Тутушкина.

Следующее заседание состоится 24 марта 2023 года.

Олег Исаев

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