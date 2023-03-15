В Краснодаре возбудили дело по факту нападения на подростков в пункте Wildberries

В Краснодаре по факту нападения мужчины и женщины на двух 12-летних девочек в пункте выдачи заказов Wildberries возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

Санкции по данной статье подразумевают лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее о начале проверки сообщили в следственном управлении края. К настоящему времени установлено, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара неизвестные избили двух подростков. Проводится оценка причиненного материального ущерба и вреда здоровью девочек. По информации краснодарской полиции, причиной нападения могли стать высказывания девочек, беседовавших на улице, которые нападавшие восприняли на свой счет.

Анастасия Донскова

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