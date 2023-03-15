За прошлый год в лесах Кубани вырубили деревья на 300 млн рублей

В 2022 году «черные лесорубы» нанесли лесам Краснодарского края ущерб более чем на 300 млн руб. С начала 2023 года сумма ущерба уже превысила 100 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего за прошлый год на территории Кубани выявили 180 преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, в суд направили 68 уголовных дел. С начала этого года выявлено уже более 30 таких преступлений.

Больше всего фактов незаконных рубок лесных насаждений зафиксировано в Геленджике, Туапсинском, Отрадненском, Белореченском и Апшеронском районах. Для решения проблемы полицейские проводят внезапные рейды и организуют облеты участков лесного массива для установления мест незаконной вырубки.

Татьяна Ручкина

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