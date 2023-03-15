Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре обратились с коллективным заявлением в прокуратуру

Арендаторы помещений ТРЦ «Карнавал», который выкупила сеть аптек «Апрель» под офис, подали коллективное заявление в прокуратуру Краснодарского края. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила член инициативной группы арендаторов Элла Григорьева.

По ее словам, уведомление о закрытии ТРЦ они получили 1 марта. Однако 9 марта в торгово-развлекательном центре начался полномасштабный ремонт. К 12 марта в здании поменяли охрану, отключили отопление, систему пожаротушения и лифты. Закрыли центральный вход.

Один из собственников помещений рассказал «Ъ-Кубань», что обязательства перед клиентами сейчас под угрозой.

«Приходится отменять и переносить мероприятия, которые были запланированы со школами на апрель и май. Это какой-то цирк. Воспринимаем это как борьбу с ветряными мельницами»,— подчеркнул собеседник.

Оперативный комментарий в прокуратуре региона «Ъ-Кубань» получить не удалось.

Олег Исаев

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