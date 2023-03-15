Юрист сообщила о выдаче Бельгией лицензии на разморозку активов россиянину с ВНЖ

Минфин Бельгии выдал физлицу с гражданством России и имеющим вид на жительство (ВНЖ) за рубежом лицензию на перевод замороженных активов со счетов Национального расчетного депозитария (НРД). Обращение было индивидуальным, а не от брокера, активы разрешено перевести в неподсанкционный депозитария, сообщила «РБК Инвестициям» партнер юридической фирмы BGP Litigation Татьяна Невеева.

«Могло сыграть роль то, что у него были уже счета за границей в иностранных банках»,— заявила госпожа Невеева. Она добавила, что лицензия получена сегодня, 15 марта.

Евросоюз ввел санкции против НРД в июне, в августе Еврокомиссия разрешила вести расчеты с НРД в том случае, если он не будет получать выгоду. В сентябре ЕС сообщил об иске НРД с ходатайством о снятии блокирующих санкций. В декабре Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД. В январе Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Разблокировка получила отказ».

Мария Федотова