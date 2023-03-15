Платежам добавят анонимности

Бизнес разрабатывает систему для анонимных международных расчетов. Ее могут протестировать уже до конца марта, пишет РБК. Платформу готовит Российский союз промышленников и предпринимателей. По планам, контрагенты, подключившись к ней, смогут конфиденциально обмениваться информацией. Принцип работы — «никто не видит никого», а проверять участников трансакций будет сам РСПП. Что об этом думает бизнес — потенциальный участник новой схемы? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Планы РСПП воодушевили российских импортеров — платежи за границу для них одна из основных проблем. Но касается это в основном переводов в долларах и евро, с рублевыми все проще. Цифровая платформа, которую хотят протестировать уже в марте, обещает анонимность для всех сторон трансакции. Гендиректор и основатель алкогольной компании AST Леонид Рафаилов надеется, что система позволит платить в европейской валюте, ведь вариантов для импортеров осталось немного:

«Проблема с платежами нарастает. У бизнеса осталось чуть ли не единственное окно для осуществления прямых платежей в валюте — это Райффайзен-банк. Но и он постепенно сокращает возможности. Предполагаю, что в ближайшем будущем мы увидим какие-то ограничения и для юрлиц. Мы уже не можем открывать новые счета, заводить новые контракты в Райффайзен-банке. Теперь бизнес вынужден искать новые пути для проведения оплат. И если появится возможность, которая позволит их проводить, мы будем ее только приветствовать».

Иначе бизнесу придется идти более сложными путями: например, чтобы оплатить товар за границей долларами, сначала придется перевести посреднику эквивалент в дружественной валюте. Тот конвертирует его в американскую и направит в страну, куда должен дойти платеж. На каждом этапе бизнес потеряет несколько процентов комиссии.

Учредитель компании «АвтоДегустатор» Арарат Мардоян ввозит иномарки из-за рубежа. Он опасается, что анонимность переводов как ни странно может даже затруднить оплату. Впрочем, до того как система заработала, выводы делать тяжело, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Автомобили в Россию не едут. В CMR никто не указывает РФ как пункт прибытия товара. При этом оплата должна совпадать с маршрутом. В документах всегда обозначается, в какой юрисдикции ходят деньги, и куда попадает товар. Всегда можно спросить: "А покажи выписку из банка, сколько ты перевел? " Если платежи будут анонимными, тогда как запрашивать данные о платежах? «

Предполагается, что к системе подключатся банки, бизнес и финтех-компании. И смогут конфиденциально обмениваться информацией. Но сделки с западными контрагентами от этого проще не станут, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Комплаенсу в недружественных странах нужно доказать, что даже если они что-то и получили от российского контрагента, то он никак не связан с санкционными предприятиями. Поэтому высок риск что-то пропустить, а потом получить еще и уголовное преследование. Обезличенные платежи от этого точно не спасут. А переводы не американской и не европейской валюты и так прекрасно проходят».

Но сможет ли РСПП убедить контрагентов по всему миру в сохранении анонимности? И будет ли для переводов использоваться новая инфраструктура? Если нет, российский след в трансакциях все равно разглядят, говорит руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«Анонимная трансакция, например, в Турцию может быть проведена не напрямую через российский банк, а через тот, который сотрудничает с банком в странах ближнего зарубежья. Он и отправит платеж уже турецкой финансовой организации. Да, анонимная заявка может быть проведена, но дальше возникает вопрос проверки. Когда перевод проходит через традиционную инфраструктуру платежей, по ней в любом случае видно, откуда пришли деньги».

Судя по всему, система будет заточена на мягкие валюты, говорят собеседники “Ъ FM”. В ином случае они не исключают, что сама платформа может довольно быстро подпасть под западные санкции.

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