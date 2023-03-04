Бизнесу становится сложнее проводить валютные операции — Райффайзенбанк перестал открывать счета для новых юридических лиц. С отказом столкнулись и действующие корпоративные клиенты, которые хотят завести дополнительные валютные счета. Также проблемы возникают у индивидуальных предпринимателей. На физических лиц запрет не распространяется. Как пояснили “Ъ FM” в Райффайзенбанке, ограничения на открытие счетов пришлось ввести из-за большого числа заявок. Быстро обрабатывать их не получается в связи с ужесточением контроля за валютными платежами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с предпринимателями, которые пользуются услугами Райффайзенбанка, и выяснил, что они об этом думают:

Гендиректор дистрибуторской компании AST Леонид Рафаилов: «Это сильно повлияет на мобильность бизнеса, на скорость не только принятия решений, но и проведения платежей, потому что это был один из немногих финансовых институтов, который продолжал работать в сложившихся условиях. Мы надеемся, что Райффайзенбанк не закроет полностью операции в России, но это очень тревожный звонок. К сожалению, существующие альтернативы — это всевозможные пути через дополнительные транзакции. Прямых платежей тогда не будет». Владелец торговой марки «Млесна» Сергей Демин: «Альтернатива для нас — расчет в валютах стран. Допустим, мы работаем со Шри-Ланкой, тогда вариантом были бы рупии—рубли. Но у нас экспортно-импортный баланс в основном слабый. Оттуда ввозим, а туда особо нечего возить. Может быть, сейчас будут какие-то подвижки в этом плане, потому что карту "Мир" вроде уже обсуждают на уровне послов. Но это не слишком удобная альтернатива, поскольку рупия постоянно падает, соответственно, стоимость будет увеличиваться». Гендиректор «Торгового дома Аллерген» Алла Денисова: «Пока нас никто ни о чем не извещал. Но нужно искать партнеров для расчетов в каких-то других странах. Тех, которые с нами сотрудничают, у нас такой контрагент тоже есть. Когда нам нужен экспорт и валюта из тех или иных государств, мы действуем через партнера. Если у нас заказы из недружественных стран, тогда мы тоже используем его. Если же это государства, которые принимают российские платежи, тогда мы работаем через Райффайзенбанк».

Как подчеркивают в Райффайзенбанке, ограничение на открытие счетов для юридических лиц — временная мера. Как долго она будет действовать, в организации не уточнили. При этом 3 марта о прекращении валютных переводов, например, в Грузию, объявил Тинькофф-банк. На прошлой неделе организация попала под санкции Евросоюза. «Уралсиб» еще раньше прекратил все переводы в валютах недружественных стран.

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Владислав Викторов