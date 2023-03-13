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Монахи УПЦ отказались выселяться из Киево-Печерской лавры

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил наместник лавры, митрополит УПЦ Павел. Монахам предписали покинуть сооружения лавры до 29 марта.

Митрополит УПЦ Павел

Митрополит УПЦ Павел

Фото: Киево-Печерская Лавра

Митрополит УПЦ Павел

Фото: Киево-Печерская Лавра

«Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся,— это не 1917 год. Сегодня есть всемирное сообщество, есть какая-то культура. Нас никто не сможет оторвать от любви Божьей»,— говорится в видеообращении митрополита Павла на YouTube-канале Киево-Печерской лавры.

10 марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» предписал монахам покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта из-за нарушений условий договора по использованию государственного имущества. Сообщалось, что по итогам обысков рабочая группа по вопросам, связанным с деятельностью религиозных организаций на Украине, выявила нарушения, однако конкретные примеры не приводились.

В январе митрополит Павел говорил, что власти Украины начали гонения на Церковь. В конце 2022 года в приходах УПЦ Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд обысков. СБУ подозревает представителей УПЦ в связях с Россией. В противовес УПЦ еще в 2018 году Киев создал Православную церковь Украины (ПЦУ).

Лусине Баласян

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