Молдавия попросила Приднестровье передать для допроса подозреваемых в подготовке теракта

Кишинев призывает Тирасполь передать Молдавии подозреваемых в подготовке теракта в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Молдавские силовики хотят допросить фигурантов дела.

«Кишинев попросил <...> передать задержанных лиц под ответственность правоохранительных органов страны для проведения следственных мероприятий в соответствии с положениями действующего законодательства»,— сообщили в Бюро по реинтеграции Молдавии (цитата по ТАСС).

Ранее Министерство государственной безопасности Приднестровья отчиталось о предотвращении теракта против должностных лиц непризнанной республики, несколько человек были задержаны. Одной из целей злоумышленников, согласно данным ведомства, был глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Прокурор республики позднее уточнил, что подозреваемые в подготовке теракта в регионе изначально готовили нападение на делегацию ОБСЕ в Тирасполе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На Приднестровье наступают со всех страниц».

Александр Кислов