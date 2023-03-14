Прокуратура Приднестровья: подозреваемые в подготовке теракта собирались напасть на делегацию ОБСЕ

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что подозреваемые в подготовке теракта в регионе изначально готовили нападение на делегацию ОБСЕ в Тирасполе. По его словам, нападение должно было произойти 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Гурецкий

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Анатолий Гурецкий

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

«Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев»,— сказал господин Гурецкий на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Анатолий Гурецкий утверждает, что автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути делегации ОБСЕ в троллейбусном «кармане» на дороге в Кишинев. По его словам, когда подозреваемые не смогли напасть на сотрудников ОБСЕ, они решили в качестве цели выбрать главу Приднестровья Вадима Красносельского.

9 марта Министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья отчиталось о предотвращении теракта против должностных лиц непризнанной республики. Одной из целей был Вадим Красносельский. В МГБ утверждали, что нападения готовились «по указанию Службы безопасности Украины». В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) отвергла обвинения Тирасполя. Там назвали заявления МГБ провокацией и чушью.

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Олеся Павленко