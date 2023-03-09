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Коммерсантъ FM
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Спецслужбы Приднестровья заявили о предотвращении покушения на главу республики

Министерство госбезопасности Приднестровья утверждает, что предотвратило теракт против высших должностных лиц непризнанной республики. Преступление якобы готовилось «по указанию Службы безопасности Украины».

Возбуждены дела по ст. 203 УК ПМР (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 104 УК ПМР (подготовка к убийству двух и более лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенное группой лиц общеопасным способом). Министерство заявило, что подозреваемые задержаны и «дают признательные показания». Сколько человек задержано, не уточняется, какие-либо подробности о них не приводятся.

Новость дополняется.

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