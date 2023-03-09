СБУ назвала провокацией и чушью обвинения в покушении на убийство главы Приднестровья Красносельского

Служба безопасности Украины (СБУ) отвергла обвинения в подготовке теракта на территории Приднестровской Молдавской республики. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства. Речь идет о планировавшемся, по данным Тирасполя, покушении на главу республики Вадима Красносельского.

«Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежесированную в Кремле»,— указали представители СБУ.

В украинском ведомстве призвали «не воспринимать всерьез чушь», а также обвинили Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на территории Приднестровья. В СБУ считают, что по достижении этой цели Москва обвинит в сложившемся кризисе Украину.

Сегодня, 9 марта, утром министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья заявило о предотвращении теракта против нескольких должностных лиц непризнанной республики. Среди прочих целью террористов, по данным МГБ, должен был стать президент Вадим Красносельский. В планировании теракта Тирасполь обвинил СБУ. Задержанные исполнители покушения дали признательные показания.