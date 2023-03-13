Нефтяные ограничения ищут гарантии

Индия готова соблюдать ценовой потолок на российскую нефть. По крайней мере, об этом, ссылаясь на неназванные источники, пишет Bloomberg. По информации агентства, эта тема обсуждалась между индийскими и американскими чиновниками на прошедшем саммите G20. В итоге Нью-Дели якобы попросил банки и трейдеров придерживаться ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Запад ввел потолок цен на российскую нефть 5 декабря, установив планку отсечения на уровне $60 за баррель. 5 февраля вступило в силу подобное ограничение на нефтепродукты с порогом в $100 и $45 долларов за бочку. После начала военных действий на Украине Индия стала главным импортером российской нефти, увеличив поставки в 16 раз. Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович сомневается, что Нью-Дели действительно намерен соблюдать западные ограничения:

«Каким образом сейчас применяется потолок в $60 за баррель? Эта цена должна быть прописана в контракте, чтобы западный страховщик или перевозчик мог его обслуживать. Что касается Нью-Дели, то обязательств покупать топливо по цене ниже, чем $60, нет. Индия же не находится в западной юрисдикции. Поэтому можно интерпретировать сообщение Bloomberg только как то, что индийские трейдеры или перевозчики, или страховщики выразили готовность работать с российской нефтью в специфических условиях, если в контракте не прописано, что она стоит больше $60.

При этом договоры еще могут быть структурированы и, например, окажется, что $60 — это конечная цена для покупателя. Контракт можно по-разному составить. И самое главное: какая реальная стоимость российской нефти для Индии? Не так давно агентство Argus предложило свою цену. Они будут смотреть, сколько стоит сырье из РФ в индийских портах на условиях Delivered at Place — после доставки в конкретное место.

И если рассчитывать стоимость российской нефти по этой методе, то скидка для Нью-Дели составляет всего лишь около $17 по отношению Brent. И если Индия покупает нефть из РФ по такой цене, то уже сразу можно сделать вывод о том, соблюдает ли она потолок в том смысле слова, в котором это было воспринято в западной прессе. Ответ: нет, конечно, не соблюдает.

Поэтому заявление Индии, возможно, формальное, может быть, имелось в виду что-то другое. Например, что при структурировании контрактов они готовы записывать большую часть расходов на перевозчиков. Возможно, это касается именно роли индийских страховщиков и перевозчиков, а не индийских НПЗ».

13 марта стоимость нефти марки Brent снижалась до $78 за баррель. Это произошло впервые с 10 января. Однако позже котировки закрепились на отметке выше $80. Аналитики агентства Fitch ожидают, что в 2023 году стоимость Brent будет составлять примерно $83.

После того, как страны Запада приняли потолок цен на российскую нефть, значение рыночных механизмов в энергетике стало снижаться. Поэтому и отследить, исполняет Индия ограничения или нет, крайне сложно, отмечает ведущий специалист Института энергетики и финансов Юрий Рыков:

«В области перевозки нефти произошла странная ситуация. Мировой контроль примерно за третью мирового топливного рынка потерян. Во-первых, потому что образовался большой российский теневой флот примерно из 600 танкеров. Во-вторых, возникли запутанные цепочки поставок. В-третьих, очень трудно установить, какая реальная цена всего этого дела.

Индия сказала, что поддержит потолок. Но она же не будет отвечать за какие-то серые поставки, иначе она должна их очень сильно ограничивать. Конечно, если они смогут и будут иметь желание, то, конечно, тогда это достаточно сильный негативный фактор. В реальности, думаю, что ничего нельзя будет сделать. Общая ситуация стала абсолютно запутанной и непрозрачной. В такой мутной воде, скорее всего, очень трудно будет выдержать ценовой потолок. Но, к сожалению, узнаем мы об этом только по каким-то косвенным признакам, по наполнению бюджета, по дополнительным решениям, которые будут приниматься.

Все, что сейчас происходит, неслучайно. В марте Запад собирается пересмотреть ценовой порог на российскую нефть. И страшен не сам потолок, а механизм, который может его уменьшать. И тут большая опасность в том, что он опустится до $50, разговоры об этом уже идут».

1 марта Bloomberg сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, что Индия закупает у России нефть по цене ниже потолка.

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Александр Рассохин