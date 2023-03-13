Песков: Россия при поставке нефти будет исходить из контактов с контрагентами в Индии, а не сообщений СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что индийские власти решили не нарушать антироссийские санкции, в том числе потолок цен на нефть. Господин Песков заявил, что Россия в вопросах сотрудничества с Индией по нефти будет исходить не из сообщений информационных агентств, а из контактов с контрагентами.

«У нас есть определенные принятые решения на этот счет — решения, принятые президентом Российской Федерации и оформленные соответствующими документами, мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, ориентируемся мы в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла в ответ на вопрос «Ъ FM».

12 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что после обсуждения с коллегами из США и других стран G7 власти Индии решили соблюдать ценовые ограничения на российскую нефть, поскольку не хотят нарушать санкции. С просьбой придерживаться ограничений, по данным агентства, чиновники обратились к банкам и трейдерам.

Из данных Международного энергетического агентства следует, что в 2022 году Индия увеличила импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с периодом до 24 февраля. Таким образом, страна потеснила Европу в качестве главного покупателя нефти из России, поставляемой морским путем. На российскую нефть приходится около трети всего нефтяного импорта Индии.

Потолок цен на нефть из России вступил в силу с 5 декабря 2022 года. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. Кроме того, с 5 февраля введены ценовые ограничения на российские нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно).

Милена Костерева