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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: бизнесмены пожалуются Путину на увеличение роли государства в экономике

На встрече с президентом Владимиром Путиным ведущие члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) намерены выразить озабоченность растущей ролью государства в российской экономике, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Бизнесмены будут настаивать на либерализации деловой среды.

Владимир Путин и глава РСПП Александр Шохин на съезде РСПП в 2019 году

Владимир Путин и глава РСПП Александр Шохин на съезде РСПП в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и глава РСПП Александр Шохин на съезде РСПП в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным издания, встреча главы государства с РСПП состоится 16 марта. Президент намерен сосредоточиться на вопросах возрождения экономического роста, а также ответственности предпринимателей. Не исключено, что на мероприятии затронут вопрос о добровольном однократном взносе предприятий в российский бюджет. Ранее с инициативой о внедрении подобного сбора выступили в правительстве.

Сами предприниматели, которые будут участвовать во встрече, намерены сосредоточиться на вопросах влияния властей на экономику, а также настоять на шагах по либерализации деловой среды. Среди последних может быть отмена уголовного преследования за некоторые экономические преступления (в том числе за отмывание денег).

О планах Владимира Путина встретиться с представителями РСПП в Кремле сообщили 14 февраля. Мероприятие может стать первой встречей президента и предпринимателей с 24 февраля 2022 года.

О том, оправдает ли форум с участием российского лидера ожидания предпринимателей,— читайте в материале «Ъ FM» «Крупный бизнес ждет встречи».

Григорий Лейба

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