Кремль надеется на участие Владимира Путина в съезде РСПП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он выразил надежду, что президент посетит и предстоящий мартовский съезд РСПП.

«Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно. Момент текущий достаточно беспрецедентный»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он добавил, что повестка дня «может быть достаточно обширная».

Представителя Кремля также спросили, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд вооруженных сил. «Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев»,— ответил Дмитрий Песков, но допустил, что эту тему могут затронуть на встрече с членами РСПП.

О том, что господин Путин примет участие в съезде РСПП, накануне сообщили источники «Ведомостей». Последний раз президент встречался с представителями бизнеса 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на Украину. Ожидается, что глава государства посетит собрание руководителей крупнейших российских компаний в первый день съезда, который будет проходить 16–18 марта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер