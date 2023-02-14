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Коммерсантъ FM
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Крупный бизнес ждет встречи

Каковы ожидания предпринимателей от форума с участием Владимира Путина

Владимир Путин встретится с крупнейшими бизнесменами страны в середине марта. Это будет первое публичное общение президента с предпринимателями с 24 февраля 2022 года. Деловой форум планируется в рамках съезда Союза промышленников и предпринимателей. Российский лидер может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, пишет издание «Ведомости».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ FM” в Кремле, президент ежегодно посещает это мероприятие и, скорее всего, будет присутствовать на нем и в марте. Хотя, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин и так постоянно находится в контакте с бизнесом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Во-первых, у Путина достаточно регулярно происходит общение с руководителями бизнес-объединений и тех, которые касаются крупнейших работодателей. Постоянно происходит общение с представителями крупного бизнеса, по отдельности он с ними общается. Постоянно происходит общение с руководителями организаций, объединяющих малое и среднее предпринимательство, и так далее.

Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год. Традиционно президент принимает в нем участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно. Текущий момент достаточно беспрецедентный, и, конечно, повестка дня может быть достаточно обширной. Например, мы с вами знаем, что очень многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки наших Вооруженных сил».

За год у бизнес-сообщества накопились вопросы, которые никогда раньше еще не вставали, и они требуют прямого диалога с властью, отметил президент «Опоры России» и член правления РСПП Александр Калинин: «В экономике идет большая трансформация. Бизнес готовится, ждет. Конечно, его волнует защита инвестиций за рубежом, логистические проблемы и платежи, политическая поддержка на Востоке, в дружественных странах, новые рынки сбыта.

Кроме того, речь может идти о расширении инфраструктурных проектов здесь, в России, которые поддержат промышленность спросом. Также важен вопрос тарифной политики.

Налоговые вопросы будут в фокусе, учитывая объявленные изменения в этой сфере для нефтяной и металлургической отраслей. В стороне не останется и снижение силового давления на бизнес. Такую, наверное, повестку и можно ожидать».

Один из главных вопросов, которые сейчас волнуют бизнесменов — так называемый windfall tax, однократный взнос крупных компаний из своих доходов в госбюджет. Ранее с таким предложением выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов, объяснив свою идею тем, что прошедший год для предприятий был финансово весьма успешным. Власти рассчитывают получить от бизнес-сообщества около 250 млрд руб.

Как бизнесу предложили доплатить за удачу

Как бизнесу предложили доплатить за удачу

Но Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с встречным предложением — увеличить в этом году на 0,5% 20-процентный налог на прибыль компаний. Но главное, чего бизнесмены ждут, — это стратегических ориентиров на ближайшие несколько лет, пояснил член комитета Государственной думы по энергетике Юрий Станкевич:

«Конечно, нынешняя ситуация во многом напоминает нашу поговорку про молот и наковальню. С одной стороны, компании традиционно были ориентированы на поставки продукции на зарубежные рынки и за счет этого эффективно наполняли бюджет. С другой, в ситуации различных ограничений, связанных с доступом и на рынки, и со взаимным обменом технологией, конечно, бизнес заинтересован в совместном обсуждении и выработке общих решений, которые касаются стратегического развития энергетики. Ведь это крупнейшая часть нашей промышленности в целом. Поэтому, думаю, вопросы, которые будут подниматься предпринимательским сообществом на форуме, коснутся именно системного понимания и видения ситуации и той оценки, которой располагает президент.

Так, например, энергетической стратегии на период до 2035 года у нас пока нет, она существует в виде проекта, и правительство говорит, что в 2023-м этот документ, во многом содержащий целеполагание и задачи для крупных энергетических компаний, может быть утвержден.

Самое важное то, что по итогам этого форума выходит отдельный перечень поручений президента правительству, иным органам исполнительной власти, в котором прозвучавшие вопросы отраслевого характера обязательно отражаются. Дальше уже идет речь об исполнении и подготовке соответствующих управленческих решений и внесении изменений в законодательство».

Как идею о взносах для крупного бизнеса оценил глава РСПП

Как идею о взносах для крупного бизнеса оценил глава РСПП

В прошлом году встреча Путина и предпринимателей состоялась через несколько часов после объявления о начале военных действий на территории Украины. Приглашены были 37 человек из банковской сферы и нефтегазового сектора, присутствовали руководители РЖД, «Роснано», «Аэрофлота», «Яндекса», Ozon и других крупнейших компаний страны. Некоторые из присутствовавших тогда только попали в европейские санкционные списки. Главной темой встречи стало импортозамещение и хеджирование рисков.

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Светлана Белова

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