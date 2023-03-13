Минобороны РФ сообщило об ударе Израиля по Сирии, погибли три человека

Два истребителя ВВС Израиля 12 марта нанесли ракетный удар по Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, в результате погибли трое сирийцев.

Господин Гуринов сказал, что тактические истребители F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар из северной части Ливана. В итоге в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа были повреждены здания научно-исследовательских центров. «По данным сирийской стороны, погибли три человека»,— рассказал Олег Гуринов на брифинге (цитата по ТАСС).

Сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник сообщало, что ПВО Сирии смогла сбить несколько израильских ракет. По данным СМИ, Израиль атаковал склады оружия, которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции.

19 февраля Минобороны Сирии сообщило о ракетном обстреле Дамаска со стороны Израиля. По данным ведомства, в результате ударов пять человек погибли, 15 пострадали. Власти Дамаска сообщали о повреждении исторических зданий. 7 марта BBC Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо.

Лаура Кеффер