Российские военные подтвердили удар BBC Израиля по аэропорту Алеппо

Истребители F-16 армии Израиля атаковали аэропорт Алеппо в Сирии утром 7 марта, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, в результате атаки повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта.

«7 марта с 02:02 до 02:13 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по международному аэропорту "Эн-Найраб" в городе Алепп»,— сказал Олег Гуринов (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, из-за повреждений работа аэропорта временно приостановлена, гуманитарные грузы не доставляются.

В ночь на 7 марта сирийское ТВ сообщило об израильском ударе по аэропорту Алеппо. Позже в Минобороны Сирии заявили, что работа аэропорта приостановлена.

Олеся Павленко