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Коммерсантъ FM
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МИД Италии отрицает переговоры на Западе об отправке войск на Украину

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире Radio 24 заявил, что западные союзники никогда не обсуждали отправку войск на Украину. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что западные страны приближаются к тому, чтобы направить на Украину свои войска.

Антонио Таяни

Антонио Таяни

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Антонио Таяни

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Мне об этом неизвестно. Мы никогда не говорили об отправке войск в Киев. Позавчера была встреча глав МИДов с (госсекретарем США Энтони.— "Ъ") Блинкеном — и ни разу не говорилось об отправке войск на Украину»,— сказал господин Таяни.

10 марта господин Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что существует «серьезная вероятность» участия солдат союзных стран в вооруженном конфликте на Украине. По его мнению, лидеры западных стран «больны военной лихорадкой».

В июне 2022 года власти США обещали не направлять войска на Украину даже при условии затягивания боевых действий. В американской администрации подчеркивали, что готовы на любую помощь Украине, кроме прямой военной конфронтации с Россией. В НАТО также не раз заявляли, что не собираются становиться непосредственными участниками конфликта на Украине и вводить войска.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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