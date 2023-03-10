Орбан считает, что Запад близок к отправке войск на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что западные страны приближаются к тому, чтобы направить на Украину свои войска. Такое заявление он сделал в интервью радиостанции Kossuth. Стенограмма беседы опубликована на сайте венгерского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«Существует серьезная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях. Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой»,— сказал премьер-министр. По словам Виктора Орбана, союзники Украины произносят «мотивирующие речи», чтобы заставить Венгрию изменить свое отношение к украинскому конфликту.

Венгрия занимает в российско-украинском конфликте нейтральную позицию. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто также призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. В МИД Украины говорили, что Венгрия «подыгрывает России». В феврале Виктор Орбан рассказал, что по результатам обсуждений венгерское правительство приняло решение не менять свою позицию относительно конфликта на Украине. «Мы не будем поставлять оружие, мы не присоединимся ни к какой военной коалиции»,— пояснил он.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева