Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орбан считает, что Запад близок к отправке войск на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что западные страны приближаются к тому, чтобы направить на Украину свои войска. Такое заявление он сделал в интервью радиостанции Kossuth. Стенограмма беседы опубликована на сайте венгерского правительства.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«Существует серьезная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях. Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой»,— сказал премьер-министр. По словам Виктора Орбана, союзники Украины произносят «мотивирующие речи», чтобы заставить Венгрию изменить свое отношение к украинскому конфликту.

Венгрия занимает в российско-украинском конфликте нейтральную позицию. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто также призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. В МИД Украины говорили, что Венгрия «подыгрывает России». В феврале Виктор Орбан рассказал, что по результатам обсуждений венгерское правительство приняло решение не менять свою позицию относительно конфликта на Украине. «Мы не будем поставлять оружие, мы не присоединимся ни к какой военной коалиции»,— пояснил он.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...