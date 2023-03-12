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Коммерсантъ FM
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СКР: подозреваемый в убийстве, причастным к которому называли сына депутата Госдумы, написал явку с повинной

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Подмосковью сообщило о задержании подозреваемого в ночном убийстве в гриль-баре Подольска, он написал явку с повинной. Происшествие вызвало широкий резонанс, поскольку ряд СМИ и Telegram-каналов, в том числе РЕН ТВ со ссылкой на источник, сообщили о причастности к убийству 24-летнего игрока хоккейного клуба «Сочи» и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема. В областном СКР эту информацию опровергли.

В хоккейном клубе «Сочи» тем временем сообщили, что Артем Иванюженков был на момент инцидента на тренировочных сборах в Сочи.

«Им (задержанным.— “Ъ”) оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего»,— говорится в сообщении ГСУ СКР по Мособласти в Telegram-канале. Были изъяты нож, смывы и другие предметы, рассказали в управлении о расследовании, а также предупредили об ответственности за распространение фейковых новостей. В ГСУ еще раз опровергли информацию СМИ о «причастности к убийству спортсмена».

Во время конфликта 24-летний молодой человек получил ножевое ранение, он умер в Подольской городской больнице. В рамках расследования были допрошены все участники инцидента.

Мария Федотова

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