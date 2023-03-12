В СКР заявили о непричастности сына депутата Госдумы Иванюженкова к убийству в Подмосковье

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила «РИА Новости», что Артем Иванюженков, игрок хоккейного клуба «Сочи» и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, не причастен к убийству у ресторана в Подольске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Артем Иванюженков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Во время конфликта у ресторана ночью 12 марта 24-летний молодой человек получил ножевое ранение. После он умер в Подольской городской больнице. СМИ сообщили, что к убийству может быть причастен Артем Иванюженков. «Данная информация не соответствует действительности»,— сказала Ольга Врадий.

Ранее сегодня, 12 марта, пресс-служба главного следственного управления СКР по Подмосковью сообщила, что в рамках расследования уголовного дела по факту убийства в следственный отдел были доставлены все участники инцидента. Их допросили, чтобы установить человека, нанесшего смертельное ранение.

О возможной причастности Артема Иванюженкова к убийству в ресторане в Подольске сообщал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации издания, Артем Иванюженков вместе со своими друзьями познакомился с компанией людей в кафе, со временем они начали выпивать вместе. Между молодыми людьми завязался конфликт, и, как утверждалось, Артем Иванюженков ударил ножом своего оппонента, после чего скрылся с места преступления.