«Остается наблюдать со стороны»

Пекин призвал Эр-Рияд рассчитываться за нефть в юанях. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами арабских стран в столице королевства заявил, что им стоит чаще и больше использовать для заключения сделок Шанхайскую нефтяную и газовую биржу, сообщает Reuters. По данным американских СМИ, в Белом доме опасаются, что государства Персидского залива примут предложение. В таком случае по статусу доллара как резервной валюты будет нанесен удар. Но это не главный итог переговоров. Всего за время визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию местные и китайские компании подписали 34 соглашения на общую сумму около $29 млрд. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что это впечатляющий результат, однако говорить о разрыве Эр-Рияда с Вашингтоном и переориентации на Пекин пока рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Почетный эскорт истребителей королевских ВВС в небе, сопровождение конных всадников на земле, а также три саммита с участием лидеров арабских стран, бизнесменов и лично короля Сальмана и его наследника Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда — помпезный визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в каждой детали подчеркивал отличие от скромных церемоний в ходе июльского приезда Джо Байдена.

Всего несколько десятилетий назад такое и представить было невозможно. В консервативном Эр-Рияде китайские коммунисты считались персоной нон грата, а сегодня Поднебесная является крупнейшим торговым партнером и потребителем четверти нефтяных продаж королевства.

Несмотря на все громкие предупреждения из Вашингтона, саудиты не только подписывают многомиллиардные соглашения, но и дают свое благословение для китайской экономической экспансии в другие арабские государства. Руководители и представители более 30 стран, включая президентов Египта и Туниса, правителя Судана, лидера Палестинской автономии и премьер-министров Ирака, Ливана, Марокко, прилетели в конце прошлой недели в Эр-Рияд, чтобы обсуждать перспективы развития сотрудничества с Пекином.

Объективно говоря, диалоги с Си для короля Сальмана и его сына, безусловно, проходят куда комфортнее, чем муторные переговоры с президентом Байденом.

Никто не поднимает вопросов соблюдения прав человека, не обвиняет в гонениях на оппозицию и в целом не требует, а лишь предлагает все новые и новые возможности, не сопряженные ни с какими гуманитарными условиями. Собственно, и саудиты в ответ не особо вспоминают про проблему китайских уйгуров, а куда охотнее делятся планами по диверсификации экономики и строительству на берегу Красного моря умного города Неом.

И все-таки несмотря на столь радужную картину взаимопонимания, говорить об окончательной переориентации суннитских монархий на Пекин нельзя. Буквально в нескольких сотнях километров от побережья полуострова находится Иран, парадоксальным образом являющийся гарантом продолжения стратегического партнерства с США и странами Запада. Более того, присутствие в регионе американских военных баз и флота выгодно как государствам полуострова, так и Китаю. Ведь именно Америка гарантирует сегодня свободу судоходства в Персидском заливе, в том числе и для нефтяных танкеров, идущих в Юго-Восточную Азию.

Конечно, во всей этой сложной и одновременно увлекательной геополитической картине хотелось бы увидеть и роль России.

Но, к сожалению, в новой реальности Москве особо нечего предложить — ни масштабных экономических проектов, ни поставок эффективного вооружения. Вот и остается наблюдать со стороны и самим ожидать подарков от Саудовской Аравии, как это случилось летом, когда в качестве шпильки Белому дому саудовцы отказались увеличивать добычу нефти и сохранили цены на высоком уровне.

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