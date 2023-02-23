МИД Украины выступил против предложения Венгрии о переговорах Байдена с Путиным

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Так он прокомментировал заявление главы венгерского МИДа Петера Сийярто о необходимости немедленного прекращения огня и начале переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Николенко

Фото: МИД Украины Олег Николенко

Фото: МИД Украины

«Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без участия Украины. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону»,— написал господин Николенко в Twitter.

Ранее Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС свидетельствует о необходимости как можно скорее начать переговоры по украинскому конфликту.

Господин Сийярто отметил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могли бы оказать «гораздо большую услугу человечеству, если бы поговорили друг с другом». «Было бы здорово, если бы американцы и русские, наконец, поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее»,— добавил он.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева