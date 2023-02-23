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Коммерсантъ FM
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Орбан: Европа потеряла независимость из-за конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что за последний год Европа ослабла из-за того, что администрация президента США Джо Байдена «отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским». По его словам, последствия санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, начали ослаблять экономику Европы, но не затронули США, «богатую дешевым газом».

Господин Орбан, слова которого приводит Magyar Nemzet, отметил, что за время конфликта Европа потеряла свою независимость, а ее экономическая и военная мощь стали ослабевать, поскольку «никто не позаботился» о возмещении запасов европейской армии.

Виктор Орбан уточнил, что венгерское правительство ранее обсуждало вопрос отношения Венгрии к украинскому конфликту. По результатам переговоров правительство решило руководствоваться исключительно интересами собственной безопасности. «Мы не будем поставлять оружие, мы не присоединимся ни к какой военной коалиции»,— пояснил он.

По мнению господина Орбана, в конфликте на Украине «победителей не будет». «Россия не может победить, потому что весь западный мир поддерживает Украину. А Россия — ядерная держава, а ядерную державу нельзя загнать в угол, потому что она может начать ядерную войну», — заключил премьер-министр.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. Летом прошлого года Венгрия несколько недель блокировала принятие эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе. Страна смогла добиться для себя исключений и будет покупать российскую нефть до 2024 года. Глава МИД страны Петер Сийярто также призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. Он говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

Милена Костерева

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