«Нельзя усидеть на двух стульях»

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продают доли в Альфа-банке. Информация СМИ получила официальное подтверждение. Стоимость актива оценивается более чем в $2 млрд. Сделка может быть завершена до конца весны. Однако для этого требуется еще и одобрение регуляторов, в том числе Банка России. Предприниматели активно добиваются снятия санкций ЕС, и данное решение напрямую связано с этим фактом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе разделяет мнение о том, что сделка не дает четких гарантий исключения из черных списков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Михаил Маратович Фридман и Петр Олегович Авен сильно страдают. Оба дали несколько слезных интервью о том, что жизнь практически потеряна. Все нажитое честным и непосильным трудом разрушено. Или почти разрушено. Власти Великобритании контролируют их расходы. В ресторан даже толком не сходить, самим приходится в доме убираться.

Даже была такая информация, естественно, непроверенная и неподтвержденная, мол, Фридмана доставляли в полицейский участок за то, что пытался воспользоваться неучтенными наличными. Строго у них все в Великобритании. Впрочем, предприниматели не унывают — пытаются сквозь слезы решить вопрос. Один из самых проверенных и распространенных способов — работа с общественным мнением на Западе.

Основная цель понятна — убедить сердобольных граждан Старого и Нового Света в том, что люди они сугубо положительные, разделяют ценности свободы и демократии. И всегда готовы помочь — подставить плечо несчастным и обездоленным. Единственное, на Кремль и на Владимира Путина они повлиять никак не могут — это уж извините.

И даже вроде находились люди, в том числе среди российской оппозиции, творческой и другой интеллигенции за рубежом, что подписывали просьбы о снятии санкций с руководителей «Альфа-групп». И это даже вызвало большой скандал в благородном семействе. Опять же неофициально утверждается, что даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал снять ограничения с указанных выше граждан.

Не только Авен и Фридман идут по такому пути, доказывая, что они невинно пострадавшие. Но они уж очень активны в последнее время с точки зрения создания информационных поводов. Вполне возможно, что вся эта кампания в итоге окажется для них успешной. Нет смысла гадать.

И вот вишенка на торте — уже в который раз приходится говорить, что уходит эпоха, — Фридман и Авен расстаются со своим главным детищем Альфа-банком, продают доли. Формально именно из-за этого против них ввели санкции, так что, по идее, теперь есть повод добиваться их отмены. Однако что-то подсказывает: всей этой компании даже расставания с акциями недостаточно. Нельзя усидеть на двух стульях и быть хорошим для всех — нужно выбирать сторону.

Но даже в этом случае гарантий никаких. Ведь найдутся такие, что скажут: это они не искренне, а ради сытой и хорошей жизни в Великобритании или еще где-то, но только вот почему-то не в России. Да, запретный плод по-прежнему сладок. К слову, может быть, он и не запретный вовсе. Для кого-то запретный, а для кого-то нет.

Впрочем, мы отвлеклись. Предполагается, что новым контролирующим акционером Альфа-банка может стать Андрей Косогов — давний партнер Фридмана и Авена. Сделка оценивается в $2 млрд, и состоится она, предположительно, до конца весны, если все сложится нормально. В любом случае прямо сейчас санкции точно не снимут. А что будет дальше, загадывать смысла нет. В сложное время мы живем.

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