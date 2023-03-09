Главные новости за 9 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Генпрокуратура России требует признать недействительным договор аренды земельного участка под строящимся комплексом deluxe-класса Mantera Seaview Residence в Сириусе. Арендатором выступает компания, которую связывают с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.

Руководство дома отдыха «Туапсе» Управделами президента России планирует через суд выселить из ведомственного общежития супругу умершего бывшего руководителя учреждения и ее сына.

Архангельские СМИ сообщили, что начальник УВД по Краснодару займет пост руководителя УМВД Поморья. Его предшественник Александр Прядко, возможно, станет главой МВД Башкирии.

Краснодарцы, живущие в Грузии, не планируют возвращаться в Россию после начала протестов в Тбилиси, связанных с рассмотрением закона об иностранных агентах. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили несколько человек, ранее проживавших на Кубани, но по разным причинам переехавших в Грузию.

Радиостанции Кубани подверглись очередной атаке хакеров, запустивших в эфир фейковые сообщения об угрозе воздушных ударов.

На улице Чапаева в Краснодаре уберут велодорожки, организованные в рамках проекта «Семь улиц». Вместо них расширят тротуар, а с одной стороны проезжей части сделают парковку.

Создание аэропорта в столице Абхазии Сухуме не повлияет на поток отдыхающих в Краснодарском крае. Об этом заявил «Ъ-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Мошенники под видом британских музыкантов выманили у женщины 740 тыс. руб. в Лабинском районе.

Бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный покинул Россию.

В «Сочи Парке» сообщили, что инцидент с остановкой «Квантовый скачок» 8 марта произошел из-за срабатывания датчиков безопасности.

Стоимость продукции крымских виноделов увеличилась более чем на 80% из-за запрета на проезд грузовиков по Крымскому мосту и вынужденной доставки по маршрутам, проходящим по новым территориям.

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