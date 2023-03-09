Лжемузыканты обманули жительницу Лабинского района на 740 тыс. рублей

Мошенники под видом британских музыкантов выманили у женщины 740 тыс. руб. в Лабинском районе. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

По данным следствия, обвиняемые познакомились с женщиной в соцсетях и представились музыкантами из Великобритании. В переписке 27- и 31-летний мужчины попросили женщину перевести 740 тыс. руб., чтобы оказать им финансовую поддержку, а после перестали выходить на связь.

Подозреваемых задержали в Москве. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Олег Исаев

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