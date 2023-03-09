Жилищные дела президента

Руководство дома отдыха «Туапсе» Управделами президента России планирует через суд выселить из ведомственного общежития супругу умершего бывшего руководителя учреждения и ее сына. Три года назад суд отклонил такой иск. Часть юристов считает, что, опираясь на сделанные три года назад выводы суда, у семьи есть шансы сохранить за собой право на проживание в общежитии. Эксперты отмечают, что суд должен будет учитывать, были ли ранее ответчики признаны нуждающимися в жилье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общежитие, в котором проживает Оксана Яковлева с сыном, находится в поселке Бжид Туапсинского района

Фото: Из личного архива Оксаны Яковлевой Общежитие, в котором проживает Оксана Яковлева с сыном, находится в поселке Бжид Туапсинского района

Фото: Из личного архива Оксаны Яковлевой

Туапсинсий районный суд рассмотрит иск ФГАУ «Дом отдыха "Туапсе"» Управления делами Президента РФ к вдове бывшего директора здравницы Оксане Яковлевой и ее сыну. Учреждение требует выселить их из ведомственного общежития и снять с регистрации. Заседание по делу назначено на 15 марта. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Как рассказала «Ъ-Кубань» Оксана Яковлева, квартиру площадью 58 кв. м (жилая площадь 46,6 кв. м) в общежитии в поселке Бжид Туапсинского района Юрий Яковлев получил в пользование по ордеру в 2003 году, когда был назначен директором дома отдыха «Голубая бухта» ФГУП Издательство «Известия» (старое название дома отдыха «Туапсе») Управления делами президента РФ. Общежитие представляет собой одноэтажный дом из силикатного кирпича. Он вступил брак с ответчицей и проживал в общежитии с ней и ее сыном. В 2009 году на основании решения суда она вместе с сыном была зарегистрирована в квартире. В 2014 году Юрий Яковлев умер вследствие тяжелой болезни, а в 2020-м его вдову впервые попросили освободить квартиру в общежитии. Оксана Яковлева в общей сложности прожила в служебной квартире 18 лет, сейчас она на пенсии, другого жилья у нее нет. На иждивении у женщины находится сын-студент.

«Это уже второй иск, который я получаю от здравницы, первый был рассмотрен судом еще в 2020 году. С позиции руководства санатория, я и мой сын не имеем права пользоваться специализированным жилищным фондом, в первую очередь потому, что мы не признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и не поставлены на очередь. Именно это является условием, предусмотренным жилищным законодательством, для того чтобы не выселять нас. Также дом отдыха заявлял, что занимаемые нами помещения не являются жилыми, нарушены условия их использования в результате несогласованной перепланировки и вообще мы вселились в квартиру самовольно»,— рассказала госпожа Яковлева.

В 2020 году районный суд в Туапсе не нашел подтверждения этим доводам и отказал руководству санатория в удовлетворении иска. Согласно информации из карточки дела, апелляция и кассация оставила решение без изменений.

В конце января руководство дома отдыха вновь вышло с аналогичным иском к госпоже Яковлевой и ее сыну (копия иска есть в распоряжении «Ъ-Кубань»). В этот раз оказалось, что помещение, где проживает вдова экс-директора учреждения, изменило статус и теперь является нежилым. По словам ответчицы, ей ничего не известно о каких-либо процедурах, связанных с переводом помещений из одной категории в другую.

Фото: из личного архива Оксаны Яковлевой

«Не понимаю также, почему нам продолжают вменять незаконную перепланировку, если мы ее устранили, а исполнительное производство по этому вопросу уже много лет назад завершено приставами»,— добавляет госпожа Яковлева, ссылаясь соответствующее постановление ФССП.

В новом деле, кроме ранее приводившихся доводов, руководство дома отдыха обосновывает необходимость прекращения прав на пользование общежитием тем, что организация, выдавшая ордер Юрию Яковлеву (дом отдыха «Голубая бухта» ФГУП Издательство «Известия» Управления делами президента РФ) уже ликвидирована, а общежитие, согласно акту, передано другому юридическому лицу — ФГАУ «Дом отдыха "Туапсе"». Ответчица доказывает, что речь в данном случае идет о реорганизации учреждения.

Директор дома отдыха «Туапсе» Николай Колганов не стал комментировать «Ъ-Кубань» исковые требования предприятия. Позиция прокуратуры, привлеченной в дело, также пока неизвестна.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что в данном деле позиции более сильны у вдовы бывшего руководителя дома отдыха и ее сына. «Доводы о том, что якобы было самовольное вселение, что оно незаконно было произведено до регистрации ответчицы и ее ребенка в этом помещении, не обоснованы, учитывая, что их вселение прошло по решению суда. Во-вторых, судом ранее было уже рассмотрено похожее, практически идентичное, требование дома отдыха "Туапсе" о выселении, и было принято решение об отказе в исковых требованиях. Если ответчик предоставит решения судов, то инстанция повторно иск об одних и тех же требованиях может вообще не рассматривать»,— говорит правозащитник.

Юрист Мария Спиридонова считает, что суду важно будет установить, состоит ли ответчица на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении или нет. «С учетом этого будет понятно, подлежит она выселению из служебного помещения с предоставлением другого жилья или без его предоставления»,— резюмировала эксперт.

Михаил Волкодав

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