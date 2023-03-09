Уехавшие в Грузию жители Краснодара не планируют возвращаться в Россию из-за беспорядков в стране

Краснодарцы, живущие в Грузии, не планируют возвращаться в Россию после начала протестов в Тбилиси, связанных с рассмотрением закона об иностранных агентах. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили несколько человек, ранее проживавших на Кубани, но по разным причинам переехавших в Грузию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста против принятия парламентом Грузии закона об иноагентах. Участники во время акции у здания парламента.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Акция протеста против принятия парламентом Грузии закона об иноагентах. Участники во время акции у здания парламента.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Журналист одного из краснодарских СМИ Алексей сообщил «Ъ-Кубань», что ему и в голову не пришло бы уезжать после начала протестов в Тбилиси, несмотря на то, что они косвенно имеют антироссийскую риторику.

«Я живу в одном из пригородов Тбилиси, и здесь оба дня, пока продолжались митинги, было все спокойно. Растущего негатива по отношению к россиянам также не чувствую. Хотя я практически не говорю на грузинском языке, а на моей машине российские номера, я ни разу не сталкивался с какой-либо дискриминацией со стороны местного населения. Грузины очень четко отделяют государство от обычных людей. Уверен, что сообщения о том, россияне массово начали уезжать из Грузии после начала протестов,— обычные фейки»,— подчеркнул он.

Еще один краснодарец Александр также сказал, что ни он сам, ни кто-либо из его знакомых не собирается уезжать из Грузии в связи с беспорядками.

«Нас тут никто не обижает, люди относятся очень благожелательно. Поэтому мы пользуемся врожденным правом любого человека помещать себя в любую точку пространства, где чувствуешь себя комфортно и в безопасности»

Также он говорит, что никакой паники среди эмигрантов по поводу прошедших в Тбилиси протестов нет. Россияне в большинстве своем в митингах не участвовали, добавляет собеседник. «Люди воспользовались своим правом на выражение своей политической позиции. Мы не имеем даже морального права участвовать в политической жизни, но считаем, что грузины имеют право проводить митинги — это скорее нормально, чем ненормально. Если кто-то на этих мероприятиях вышел за рамки, это отдельный вопрос, который никак не связан с правом на свободу собраний или угрозой гостям Грузии. Так что оснований куда-то бежать не вижу, хотя имею право приехать в Россию в любое время, когда сочту это необходимым»,— прокомментировал Александр.

IT-специалист Игорь Алябьев назвал странными сообщения о том, что граждане РФ возвращаются после беспорядков в Тбилиси. По его словам, с учетом всех обстоятельств, по которым многие россияне переехали в Грузию (начало СВО, объявление частичной мобилизации, слухи о новой волне мобилизации), более вероятен вариант бегства в Армению, Турцию или другие страны, чем возвращение в Россию.

«К счастью, у меня есть бронь, поэтому пока я свободно перемещаюсь между Грузией и Россией. Знаю, что в начале марта в Грузию приезжало много россиян на горнолыжные курорты. Здесь почти всю зиму не было снега, а недавно в горах прошли обильные снегопады. Из-за этого, кстати, на несколько дней была закрыта граница между странами. У меня были несколько знакомых, кто как раз отдыхал в Гудаури, а на обратном пути попал в пробку на выезде из страны. Уверяю, заторы на границе никак не связаны с протестами в Тбилиси. Многие о них даже могли и не знать»,— считает он.

В ночь на 9 марта в Грузии в районе пограничного пункта Верхний Ларс образовалась многокилометровая автомобильная пробка в сторону России. Telegram-канал Shot сообщил, что она может быть связана с беспорядками в Грузии и что на этом фоне россияне решили вернуться обратно в страну. Mash со ссылкой на очевидцев написал, что в пробке начали продавать места в очереди поближе к границе. Блогер Николай Левшиц (его Telegram-канал — самое крупное в Грузии русскоязычное медиа) обратил внимание, что затор произошел из-за того, что российско-грузинская граница была закрыта с 5 марта из-за сильных снегопадов и лавиноопасности. Проезд открыли только во второй половине дня 8 марта.

Александр Орлов

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