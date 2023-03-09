Стоимость крымского вина выросла на 80% из-за доставки продукции через новые регионы РФ

Стоимость продукции крымских виноделов увеличилась более чем на 80% из-за запрета на проезд грузовиков по Крымскому мосту и вынужденной доставки по маршрутам, проходящим по новым территориям. В связи с этим в ближайшее время производители планируют увеличить цену на 3–15%, сообщает «РБК».

До открытия Крымского моста участники рынка отправляли свою продукцию на материк паромами по Керченской переправе. После теракта на мосту в октябре 2022 года паромы запустили снова, однако производители не всегда могут воспользоваться ими из-за очередей. В связи с этим заводы вынуждены отправлять продукцию по сухопутному коридору, проходящему по маршруту Джанкой — Мелитополь — Мариуполь — Ростов-на-Дону.

По словам директора Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» Тимофея Месеняшина, доставка винных грузов по территории Запорожской и Херсонской областей увеличивает как длительность, так и стоимость доставки. Раньше вино доставлялось за 36–48 часов, теперь же за 72–168. В связи с этим стоимость доставки увеличилась на 85% — до 150 тыс. руб. за машину.

Владелец завода марочных вин «Инкерман» Валерий Захарьин отмечает, что из-за удорожания логистики предприятие вынуждено формировать увеличенный запас товаров на складе в Подмосковье. Это отражается на дополнительном отвлечении оборотных средств.

Поставщики крымских вин уже начали уведомлять сети о повышении цен. «Ленте» сообщили об увеличении стоимости продукции до 10%. Это может произойти не только из-за изменения логистики, но и из-за подорожания виноматериалов и услуг розлива.

Татьяна Ручкина

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