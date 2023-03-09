Ремонт улицы Чапаева в Краснодаре завершат к 1 июня

В Краснодаре к 1 июня планируется завершить ремонт улицы Чапаева. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Наумов

Со слов мэра Краснодара, к реконструкции улицы рабочие приступят на следующей неделе.

«Уберем велодорожки, расширим тротуар и сделаем заездные карманы по нечетной стороне. Предстоящие работы улучшат и архитектурный облик, и дорожную ситуацию»,— пишет Евгений Наумов.

Также глава города добавил, что улица Чапаева — это молодежная улица, поэтому «узор новой плитки должен быть креативным».

Тат Гаспарян

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