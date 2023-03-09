На Кубани по радио вновь прозвучала  фейковая воздушная тревога

Радиостанции Кубани подверглись очередной атаке хакеров, запустивших в эфир фейковые сообщения об угрозе воздушных ударов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Отмечается, что фейковые сообщения прозвучали в эфире ряда частных радиостанций в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Курганинске и Армавире в период с 13:30 до 16:00 в четверг.

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Хакерские атаки также происходят на радиокомпании в других регионах страны. Подобные сообщения — фейк. Его цель — запугивание жителей. Напоминаем, что достоверно о таких угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти»,— сообщает оперштаб.

Подобное вмешательство хакеров в радиэфир на Кубани имело место также 22 февраля и 28 февраля.

6 марта жители нескольких городов Кубани получили в социальных сетях и мессенджерах сообщения об угрозе ракетного авиаудара. Их достоверность власти также опровергли.

Андрей Петров

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