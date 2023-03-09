В ФАС ответили на просьбу Евгения Куйвашева снизить тарифы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала пояснения в ответ на письмо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Напомним, глава региона просил снизить индикативные цены на электроэнергию. Как поясняли в региональном департаменте информационной политики, уменьшение этого показателя позволило бы снизить тарифы и плату за электричество для жителей. В ФАС заявили, что не видят причин для снижения.

«По Свердловской области в соответствии по отношению ко второму полугодию 2022-го рост индикативных цен на электроэнергию составил 9%, а на мощность – 6,5%, что соответствует значениям роста индикативных цен для субъектов РФ, входящих в первую ценовую зону оптового рыка электрической энергии и мощности… Принятые решением Коллегиального органа ФАС России, в состав которого входят представители министерств экономического развития России и энергетики России, уровни индикативных цен в Свердловской области не превышают параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год», – цитирует ответ ФАС издание «Новый День».

Напомним, в ноябре 2022 года РЭК Свердловской области повысил тарифы на электричество на 35%, но в скором времени снизил цены по решению ФАС. После этого в регионе отменили «ночной» тариф в выходные и праздничные дни. Впоследствии ФАС проанализировала решение РЭК об изменении тарифов на электроэнергию и сочла, что комиссия могла допустить нарушения закона. В ответ в свердловской РЭК заявили, что отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС.

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