Свердловский губернатор предложил федеральным властям снизить тарифы на электроэнергию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложением снизить тарифы на электроэнергию и изменить алгоритма их расчета, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Речь идет прежде всего о снижении индикативной цены на электроэнергию. Уменьшение этого показателя позволит в итоге снизить тарифы и плату за электричество для жителей»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Индикативная цена — одна из составляющих конечного тарифа на электроэнергию, это стоимость электричества, за которую поставщики покупают электроэнергию на оптовом рынке. Для регионов ее устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Индикативная цена в Свердловской области является самой высокой в России, отметили эксперты. Хотя, по их данным, регион обладает высокоразвитой инфраструктурой генерации, которая вырабатывает электроэнергию с профицитом. Поэтому, они считают, индикативная цена не должна расти и может быть ниже. Однако она практически ежегодно индексируется.

«Фактически индикативная цена определяет, за сколько гарантирующие поставщики будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, которые эту энергию производят»,— пояснил член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Имамов.

В связи с этим губернатор Куйвашев предложил федеральным властям изменить алгоритм расчета тарифов по методике, утвержденной ФАС.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК повысила цены на электричество на 35%, однако это решение было отменено ФАС. В январе РЭК отменила ночной тариф на электроэнергию и ввела новые тарифы. Тогда господин Имамов пояснял, что документы были приняты во исполнение приказа ФАС. При этом он отметил, что Свердловская область — один из немногих регионов, где применялся учет стоимости электроэнергии в выходные и праздничные дни по тарифу ночной зоны. Участники рынка тогда автоматически перевели уральцев на единый тариф оплаты электроэнергии.

«Решения ФАС, на основании которых в Свердловской области были рассчитаны новые тарифы, не предполагали поэтапного изменения подходов. Учитывая, что подавляющее большинство потребителей у нас используют именно двухтарифные приборы учета, в ФАС еще в прошлом году направлялось предложение о том, чтобы переход на новую методику для нашего региона был постепенным. Не сразу, а, скажем, в течение двух-трех лет. Но пока решения по этому вопросу на федеральном уровне нет»,— добавил Владимир Имамов.

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Василий Алексеев