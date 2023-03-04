Свердловская РЭК: отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области раскритиковала заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поводу изменения тарифов на электроэнергию. Напомним, накануне в ФАС заявили, что комиссия могла допустить нарушения закона при смене тарифов в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Действовавшая в регионе мера поддержки жителей в условиях внедрения ФАС России новой методики расчета тарифов привела к высокому росту дневной ставки зонного тарифа (+35%). Таким образом, отмена тарифа выходного дня стала вынужденной мерой, обусловленной решениями ФАС», — прокомментировали в РЭК. Там также объяснили, что в приказе ФАС утверждается, что предоставляемое жителям постановлением РЭК на право покупать электроэнергию в выходные и праздничные дни по ночному тарифу круглосуточно, нарушает пункт 70 Основ ценообразования. При этом в резолютивной части приказа содержится требование прекратить нарушение этого пункта.

«Основы ценообразования действительно содержат норму, по которой потребитель должен написать заявление гарантирующему поставщику, чтобы выбрать тариф. Однако ее применение оправдано лишь в том случае, когда приборы учета работают корректно», — рассказали в комиссии, добавив, что отказ от «скидки выходного дня» привел к тому, что характеристики работы счетчиков перестали соответствовать требованиям законодательства.

Таким образом, в РЭК считают, что переход на расчет по одноставочному тарифу стал единственным возможным решением.

Напомним, в ноябре 2022 года цены на электричество выросли на 35%, но это решение было отменено ФАС. В январе РЭК отменила ночной тариф на электроэнергию и ввела новые тарифы.

Сейчас в регионе начала работать горячая линия по вопросам перерасчета за коммунальные услуги, на которой свердловчане могут получить разъяснения по вопросам, связанным с перерасчетами.

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