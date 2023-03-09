Три украинские ТЭС сильно повреждены из-за обстрелов

Три теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине повреждены в результате обстрелов критической инфраструктуры, сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК». При обстреле сильно пострадало оборудование ТЭС.

«Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго". По предварительной информации, обошлось без пострадавших»,— говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Как сообщило Минэнерго Украины, под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших при обстрелах двух районов города.

Минобороны России пока никак не комментировало сообщения украинской стороны об атаках на объекты критической инфраструктуры.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Как сообщили в ДТЭК, в сентябре 2022 года ТЭС компании были атакованы 29 раз: погибли три энергетика, 28 были ранены.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина