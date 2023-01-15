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Коммерсантъ FM
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Внутренний туризм теряет состоятельных клиентов

Почему снизился интерес к элитному отдыху в России

Состоятельные россияне охладели к отдыху в стране — продажи элитных туров на Байкал, Камчатку и на другим внутренним направлениям упали на 50% относительно прошлой зимы. Об этом “Ъ FM” рассказали представители туриндустрии. Минимальная стоимость таких предложений выросла до нескольких миллионов, в первую очередь из-за подорожания услуг частной авиации. При этом в пандемию люксовый отдых в России пользовался рекордным спросом. Что же изменилось? Расскажет Иван Корякин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рыбалка в окружении медведей, поездки к камчатским вулканам и глэмпинг на льду Байкала в пандемию заменили состоятельным россиянам недоступные зарубежные курорты. Продажи дорогих туров по стране тогда взлетели в два-три раза, но в 2022-м они заметно просели. Большинство стран отменили связанные с COVID-19 ограничения, так что VIP-клиенты вернулись к привычному отдыху на острове Сент-Барт и в Куршевеле, хоть и добираться туда стало сложнее, рассказал управляющий партнер сервиса Konsierge Кирилл Левадный:

«Сейчас перелет, например, до Женевы составляет минимум 10 часов с пересадкой в Стамбуле, плюс потом нужно несколько часов добираться до Куршевеля. Но, несмотря на логистические сложности, клиенты предпочитают все-таки горнолыжные курорты Европы. Кроме того, из-за отложенного спроса кратно вырос интерес к различным сафари-турам, поездкам на Карибы и каким-то более экзотическим направлениям. В России мы наблюдаем падение спроса в разы.

Точечно традиционно есть заказы на туры в Карелию и на Камчатку. Обычно всегда это перелет на вертолете до сопок, затем поездка на квадроциклах, и, может быть, катание на сноуборде.

Летом и ранней осенью 2022-го мы арендовали большие теплоходы для туров по сибирским рекам. Внутренним туризмом в основном интересуются люди, которые находятся под определенными санкциями, и просто бизнесмены и чиновники».

Как изменился спрос на внутренние туры

Но и на клиентов, предпочитающих отдых в России, рассчитывать стало труднее. Одним стало не до поездок, планы других срывались вынужденно. Особенно часто в последние месяцы отменялись корпоративные заказы, отметил руководитель туристической компании «211» Владимир Николаев: «У нас группа клиентов отказалась от поездки, потому что они оказались под персональными санкциями, из-за чего возникли проблемы. Кроме того, у нас планировался корпоративный выезд очень крупной американской корпорации, но она просто ушла из России. Осенью уже российская IT-компания тоже вошла в санкционный список, а они хотели поехать на Камчатку.

Если в прошлом году мы начинали бронирование зимнего периода с августа-сентября, то в этом только в середине декабря. Потом произошел резкий спад, и только сейчас опять появляется активность.

Но можно говорить о сокращении спроса где-то на 50-60%».

При этом внутрироссийские туры в люксовом сегменте подорожали за год минимум на треть. Самым дорогим предложением в 2022-м стал круиз по Енисею за 3,5 млн руб. на семерых. Индивидуально спланированные поездки на Камчатку для такой же группы теперь обходятся в 4-5 млн руб. Год назад аналогичный отпуск стоил вдвое меньше. Все дело в логистике, пояснил основатель и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов: «Если говорить, например, о снегоходах и квадроциклах, то теперь стало достаточно сложно поддерживать их в рабочем состоянии. Все дело, в частности, в стоимости топлива и запасных частей, амортизации всех технических средств.

Например, сейчас программа тура в Антарктиду стоит от 800-900 тыс. руб. на человека, вместимость одного судна — 100-120 человека. Поездки выполняют в основном иностранные круизные компании, они нечасто идут на то, чтобы отдавать судно в полный фрахт. Что касается Камчатки, то программы, которые стоили у нас около 300 тыс. руб., стали стоить под 400 тыс. руб. и выше. В максимально комфортном формате участие одного человека обойдется минимум в 500 тыс. руб.».

Как реанимируют заброшенные санатории на побережье Черного моря

Вместе с тем даже в этих условиях, как говорят представители туриндустрии, спрос на люксовый отдых в России обгоняет предложение, ведь выбор в этом сегменте очень скромный. Пятизвездных отелей за пределами курортов Черного моря в стране всего несколько сотен, но и туда туристы возвращаются неохотно, подчеркнул организатор VIP-поездок по России Владимир Николаев:

«Клиенты очень редко повторно выбирают российские направления или делают это спустя три-пять лет. Например, вы приехали на Байкал, да, там очень красиво, но вы посмотрели на этот большой объем воды в течение пары часов, и что дальше? А в Европе шоппинг, рестораны, там есть чем заняться.

Стагнация во внутреннем туризме дальше будет только усугубляться.

Вот когда инфраструктура серьезно изменится, то и клиенты станут возвращаться. Но здесь еще такой момент, что аудитории, на которой мы фокусируемся, не так много, наша стратегия масштабирования нацелена на зарубежные рынки».

Об итогах зимнего сезона 2022-2023 судить пока рано, отмечают собеседники “Ъ FM”. Например, на Байкале он только начинается в середине февраля. И здесь глубина бронирований небольшая, в этом году она сократилась с шести до пары месяцев. Так что участники рынка надеются, что пик продаж еще впереди.

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Елизавета Скобцова

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