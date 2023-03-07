Alfa Nero отбывает на аукцион

За рубежом хотят принудительно продать яхту, которая якобы принадлежит миллиардеру Андрею Гурьеву. Судно Alfa Nero находится в одном из портов островного государства Антигуа и Барбуда с февраля 2022 года. Власти страны заявляют, что корабль стоит заброшенным, обслуживает его лишь малочисленный экипаж. Минфин США считает, что хозяин яхты — совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев, который попал под американские санкции в ноябре прошлого года. Сам предприниматель принадлежность отрицает, по его словам, он лишь регулярно фрахтовал судно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orlovic / Wikimedia Фото: Orlovic / Wikimedia

Между тем стоимость Alfa Nero оценивают в $120 млн, за столько ее купил нынешний владелец. Яхта оборудована 12-метровым бассейном, салоном красоты, 3D-кинотеатром и вертолетной площадкой. Решение о продаже корабля закономерно, а заработать на аукционе можно будет больше $120 млн, отметил главный редактор журнала Yacht Russia Артур Гроховский:

«Если яхта не будет обслуживаться, с ней может что-то случиться, например, ее сорвет со швартов или что-нибудь еще, и убыток страховая компания не станет покрывать. Точно так же она поступит, если Alfa Nero будет обслуживаться неквалифицированно. Поэтому в подавляющем большинстве подобных случаев за яхтой следит все та же команда, но в сильно сокращенном составе.

Кроме того, огромное судно, пришвартованное в гавани, просто должно платить деньги за эту стоянку, ведь оно потребляет электричество, если на яхте не работают собственные генераторы и так далее, а это многие тысячи долларов в день.

Вместе с тем продажная цена Alfa Nero мало к чему привязана, это предмет договоренности между владельцем и покупателем.

Процесс проектирования судна такого класса, его постройка занимает несколько лет. Через пять лет у вас будет яхта, за которую вы заплатите $100 млн, а можно купить ее прямо сейчас. Допустим, она в идеальном состоянии, такого же размера, там все есть, но стоит она $130 млн. То есть за возможность немедленной покупки порой деньги набрасываются, а не скидываются, как в случае, например, подержанных автомобилей. На этом рынке совершенно другие законы».

Выставить яхту на торги власти Антигуа и Барбуды хотят в рамках закона о принудительной продаже. Об аукционе владельца судна предупредят за 10 дней, и, если в этот срок он не свяжется с правительством страны, то корабль приобретет тот, кто предложит самую высокую цену. При этом сама Alfa Nero не арестована, уточнила спецсоветник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Возможно, по аналогии с бесхозной вещью при прошествии определенного времени яхта считается принадлежащей государству. Но, правда, непонятно, дальше куда пойдут эти деньги. Скорее всего, тоже правительству.

Вместе с тем сам владелец яхты еще может заявить о реституции, но тогда ему придется раскрыться. Мы знаем, что схема владения такими дорогостоящими объектами структурирована совершенно непрозрачным образом и может быть оформлена через 10 компаний и трастов. Так что, возможно, риски от такого шага будут намного выше, чем стоимость судна. Ведь тогда ко всем этим игрокам будет пристальное внимание, возникнут вопросы по обходу санкций и так далее».

Прежде западные страны уже выставляли на торги яхты российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями. Так, осенью 2022-го с молотка за $37,5 млн ушло судно, принадлежавшее миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Продали корабль за долги бизнесмена перед банком JP Morgan. На участие в аукционе тогда подали несколько десятков заявок.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".