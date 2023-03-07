Песков: эскалации конфликта на Украине способствует «невидимая рука» Вашингтона

Вашингтон сознательно затягивает военный конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление прозвучало в ответ на реплику главы китайского МИДа Цинь Гана о «невидимой руке», которая способствует эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Потому что эта рука не невидимая — эта рука видимая. И эта рука — Соединенных Штатов Америки. Эта рука — Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Вот это и есть видимая рука»,— заявил господин Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь президента также сообщил, что в Кремле внимательно относятся ко всем соображениям Пекина по украинскому конфликту. «Большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня»,— подчеркнул господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Министр иностранных дел КНР ранее заявил, что конфликт России и Украины подошел к критическому моменту. По его мнению, стороны должны как можно скорее начать мирные переговоры. В США тем временем сообщили, что были бы «счастливы видеть» Пекин в числе союзников Киева.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба