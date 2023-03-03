В Белом доме были бы счастливы увидеть Китай среди союзников Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что китайские власти все еще рассматривают поставку вооружений России. По его словам, Белый дом был бы счастлив видеть Китай среди стран, поддерживающих Украину и осуждающих действия российского руководства.

«Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился ко всему миру, осудил вторжение и не помогал России продолжать преступную войну. Мы были бы счастливы видеть со стороны Китая предоставление военной помощи Украине»,— сказал господин Кирби журналисту CNN Эбби Филиппу.

Он также сказал, что администрация президента США не верит, что Китай уже принял решение о поставках России вооружения — как и не верит в снятие этой темы с повестки.

26 февраля глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по сведениям ведомства, Китай рассматривает возможность поставки России вооружения. Ранее в поставках нелетальной военной помощи РФ Китай обвинял госсекретарь США Энтони Блинкен.

24 февраля Китай обнародовал план по урегулированию конфликта на Украине. Документ подвергся резкой критике со стороны западных стран. По мнению президента США Джо Байдена, план КНР выгоден только России.

Подробнее о восприятии китайских инициатив по Украине — в материале «Ъ» «США не разобрали китайскую грамоту».

Андрей Сапожников