Главные новости к утру 7 марта

Во Владивостоке из-за аварии без тепла и горячей воды остались 30 тыс. человек. Горячая вода залила одну из улиц города.

США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители F-16, сообщили в Белом доме. По информации CNN, 162-й истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны оценивает навыки двух украинских пилотов, чтобы понять, сколько времени потребуется на их обучение управлению F-16.

Морской экспорт сырой российской нефти на прошлой неделе упал почти на 14%. К 3 марта морские перевозки энэргоносителя снизились до 3,11 млн баррелей в сутки, выяснил Bloomberg.

Производитель Michelin нашел покупателя на простаивающий с начала кризиса завод в подмосковном Давыдово. По информации «Ъ», актив купит дистрибутор этой и других шинных марок ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Подробнее об этом — в материале «Ъ».

В комиссию по рассмотрению заявлений от уехавших из Белоруссии сторонников оппозиции, которые захотели вернуться в страну, направили 23 заявления. Большая часть из них не подходит под установленные белорусскими властями условия, заявил заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук.

Число погибших в землетрясениях в Турции выросло до 46,1 тыс. человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отечественные разработчики инженерного программного обеспечения для проектирования зданий, разработке электроники и т. д., просят правительство не допустить принудительного лицензирования зарубежных аналогов. Компании опасаются, что в этом случае их возможные клиенты не будут мотивированы переходить на российские продукты. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Правительство Украины на Мюнхенской конференции по безопасности попросило у США кассетные боеприпасы. По информации Reuters, пока неизвестно, удовлетворят ли запрос в Белом доме.

Денис Шапиро — представитель заместителя командующего 2-м армейским корпусом ЛНР, Героя России и ЛНР генерал-майора Апты Алаудинова обратился в военную прокуратуру, настаивая на передаче проверки по факту его отравления в центральный аппарат СКР. Генерал Алаудинов и его адъютанты оказались в госпитале после того, как вскрыли конверт с письмом-благодарностью защитникам Отечества, обработанным отравляющим веществом. Подробнее об этом — в материале «Ъ».

О предстоящих 7 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».