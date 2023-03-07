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Коммерсантъ FM
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В Белом доме снова подтвердили отказ от поставок F-16 Киеву на фоне сообщений о приезде двух украинских летчиков

Администрация США все еще не собирается передавать Украине истребители F-16, несмотря на информацию о том, что в страну приехали два украинских летчика. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент высказался по поводу F-16, как вы знаете. Ничего не изменилось из того, что сказал президент. Пока это не планируется»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

25 февраля президент США Джо Байден заявил, что США по-прежнему отказывается передавать Украине истребители F-16. По его словам, истребители этого типа сейчас не нужны украинской армии. Помощник господина Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан позже говорил, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы.

5 марта NBC сообщил, что в США прибыли два украинских пилота для оценки их навыков управления боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16. Собеседники телеканала в администрации США подчернули, что речи об их обучении не идет.

Олеся Павленко

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