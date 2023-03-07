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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 7 марта

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассчитывает обсудить во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.

В Госдуме пройдет встреча министра экономического развития РФ Максима Решетникова с рядом комитетов.

В Новокуйбышевске (Саратовская область) городской суд рассмотрит административное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина, выложившего фото с лапшой на ушах во время просмотра послания президента РФ.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

НОВАТЭК завершает листинг GDR на Лондонской фондовой бирже.

Состоится заседание совета директоров ПАО «Московская биржа». В повестке вопросы об отчете правления об итогах работы, предварительных рекомендациях собранию акционеров по определению размера дивидендов по результатам 2022 года.

В Стокгольме пройдет неформальная встреча министров обороны стран ЕС. Также в шведской столице состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В Вильнюсе пройдет визит министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Запланирована встреча с главой Министерства обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

В Оттаве 7–8 марта пройдет визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В программе встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В Стокгольме будет представлен законопроект об ужесточении наказания за участие и финансирование участия в террористической организации — вплоть до пожизненного заключения для ее главарей.

В Финляндии и Швеции пройдут консультации с парламентскими делегациями из Венгрии по вопросу ратификации решения о членстве в НАТО.

В Аргентине суд решит, стоит ли переквалифицировать на более мягкую статью обвинения в отношении восьми медиков, которых прокуратура считает причастными к смерти чемпиона мира по футболу Диего Марадоны.

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