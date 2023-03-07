Дело о махинациях поднимают на космическую высоту

Как стало известно “Ъ”, ФСБ провела очередные следственные действия на одном из ведущих предприятий гендиректора и бенефициара Балтийской промышленной компании (БПК) Дианы Калединой. Контрразведчики подозревают завод «Саста» в поставках структурам «Роскосмоса» тайваньских станков под видом российских, причем ненадлежащего качества и по завышенной стоимости. Между тем бизнес-омбудсмен Борис Титов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в деле госпожи Калединой, которая уже почти полтора года находится под следствием по схожим обвинениям в мошенничестве со станками. В аппарате господина Титова считают, что «при наличии оснований» уголовное преследование дамы должно быть прекращено.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Диана Каледина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, на днях оперативники ФСБ приехали на одно из ведущих предприятий БПК — расположенный в Рязанской области завод ПАО «Саста». Санкционировал визит заместитель начальника курирующего промышленные предприятия управления «П» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ генерал-майор Олег Хотюн.

Как следует из представленных заводчанам бумаг, интерес контрразведчиков связан с возможным хищением денег госкорпорации «Роскосмос», выделенных в рамках Федеральной целевой программы на модернизацию технологических линий АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»). Речь идет, по предварительной информации, о поставке 42 станков на общую сумму почти 1,3 млрд руб. В ФСБ подозревают, что 14 из них, числящиеся по документам производства «Састы», на самом деле были изготовлены на Тайване, не соответствуют техническому заданию и проданы по завышенной стоимости. В связи с этим чекисты из Москвы при поддержке коллег из УФСБ по Рязанской области и навестили предприятие Дианы Калединой. Впрочем, это был, согласно бумагам, даже не обыск, а оперативное мероприятие — «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Удалось ли найти чекистам какие-либо следы возможных хищений — неизвестно, но защита Дианы Калединой утверждает, что «управленческий блок предприятия вынужден был отказаться от исполнения функциональных задач, сотрудники деморализованы абсурдностью происходящего». По словам одного из адвокатов Дианы Калединой Руслана Долотова, как прошлые уголовные дела, так и новые «негативные сигналы блокируют взаимодействие с кредитными учреждениями, являющимися неотъемлемыми участниками финансово-производственного оборота предприятия и необходимыми для выпуска товарной продукции».

Защитники считают, что подозрения правоохранителей абсурдны. Они отмечают, что их доверительница только в «Састу», являющуюся градообразующим предприятием Сасово, вложила за последние четыре года несколько миллиардов собственных денег для производства капитального ремонта зданий, обновления станочного парка, формирования запаса материалов и комплектующих.

«Странная модель обогащения получается — нанимать почти тысячу рабочих, запускать собственное литейное производства, и все для того, чтобы просто перепродавать тайваньские станки под видом российских»,— отмечают защитники.

Их выводы подтвердил и Борис Титов, направивший письмо в Генпрокуратуру. Поводом стала экспертиза некоторых материалов расследования в отношении гендиректора и бенефициара БПК, ранее проведенная в центре общественных процедур «Бизнес против коррупции», сопредседателем которого является бизнес-омбудсмен. Господин Титов тогда пришел к выводу, как сообщал “Ъ”, что уголовное дело госпожи Калединой «может нанести неоправданный ущерб российскому станкостроению». В итоге он попросил Генпрокуратуру рассмотреть свое обращение «по существу» и «при наличии оснований принять меры» к прекращению уголовного преследования госпожи Калединой.

Кстати, еще в конце прошлого года все уголовные дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении госпожи Калединой для объективности были переданы из Санкт-Петербурга в Москву — в следственный департамент МВД, чего и добивались ее защитники. Однако после этого вновь активизировались и сотрудники управления «П» СЭБ ФСБ, которые изначально вели оперативное сопровождение всех этих расследований.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, вопросы к бизнесвумен возникли еще в конце 2021 года, а целый ряд уголовных дел с ущербом в сотни миллионов рублей был связан, как и в случае с «Састой», с поставками станков с китайской, а не российской «начинкой». При этом суд отказал следствию в аресте обвиняемой, ограничившись запретом определенных действий. Очевидно, произошло это после заступничества ряда госкорпораций, чьи представители заявили, что не считают себя потерпевшими от действий госпожи Калединой.

Сергей Сергеев