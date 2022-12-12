Борис Титов занялся станкостроением

Как стало известно “Ъ”, в центре общественных процедур «Бизнес против коррупции», сопредседателем которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов, была проведена экспертиза материалов, касающихся расследования в отношении гендиректора и бенефициара Балтийской промышленной компании (БПК) Дианы Калединой. Она обвиняется в мошенничестве при поставках оборудования, в том числе для оборонки. Господин Титов пришел к выводу, что уголовное дело «может нанести неоправданный ущерб российскому станкостроению». Тем временем материалы расследования из Санкт-Петербурга забрал в свое производство следственный департамент МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, распоряжение направить в следственный департамент (СД) материалы почти десятка уголовных дел об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в которых фигурирует Диана Каледина, поступило петербургским следователям в ноябре, примерно через месяц после того, как бизнесвумен была освобождена из-под стражи по решению суда, в который обратился следователь, незадолго до этого настаивавший на ее аресте. В итоге после проверки материалов в СД МВД решили передать их в производство одному из своих следователей. Адвокат Руслан Долотов по этому поводу выразил надежду, что в центральном аппарате МВД разберутся во всех нюансах этого расследования и «примут обоснованное и справедливое процессуальное решение».

Напомним, что претензии к Диане Калединой возникли в конце прошлого года, а первое уголовное дело было связано с контрактом, заключенным БПК в 2016 году с АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"». По версии следствия, «Сигналу», вопреки условиям контракта, был поставлен станок с китайской, а не российской «начинкой». После этого в расследовании появились новые аналогичные эпизоды, касающиеся различных контрактов на общую сумму свыше 200 млн руб. При этом суд отказывал следствию в аресте обвиняемой. В какой-то момент следователям удалось добиться рассмотрения «арестного» ходатайства в другом суде, который прошение удовлетворил. Однако ненадолго: женщина была освобождена опять-таки по просьбе следствия (ей запрещено лишь покидать Петербург и Ленинградскую область). Свою роль, видимо, сыграло и то обстоятельство, что представители структур ряда госкорпораций заявили, что не считают себя потерпевшими от действий госпожи Калединой. Интересно, что мотивация следствия и при аресте бизнесвумен, и при его отмене касалась контрактов БПК с предприятиями, в том числе и оборонки, но при этом была диаметрально противоположной. Сначала следователи утверждали, что обвиняемая контракты не исполнит, так как «маскирует противоправные действия под мнимую работу по импортозамещению», а потом заявляли, что арест госпожи Калединой сорвет важнейшие договоры во время проведения СВО на Украине.

Тем временем свою экспертизу, касающуюся расследования, провел общественный совет центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК), сопредседателем которого является уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. «Уголовное дело против БПК может нанести неоправданный ущерб российскому станкостроению» — к такому выводу пришел в результате бизнес-омбудсмен. «Откуда такая одержимость заключить Каледину под стражу? — спрашивает, в свою очередь, другой сопредседатель ЦОП БПК Анатолий Кучерена.— Это не преступление против личности, она никого не убила, телесных повреждений никому не нанесла». Эксперты ЦОП БПК предложили не только вынести обсуждение обстоятельств дела на межведомственную рабочую группу при Генпрокуратуре, но и оценить действия следствия на предмет признака в них ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). «Ситуация с БПК просто пестрит процессуальными нарушениями,— считает Борис Титов.— Тут и изначальное нарушение ч. 1.1 ст. 108 УПК, запрещающей арест предпринимателей, и подмена одного нормативного акта другим, и ничем не подтвержденное вменение "ущерба" в сумме всего контракта». По его словам, в этом случае речь идет об одном из не слишком многочисленных в России представителей отрасли станкостроения, которая в нынешней ситуации «для экономики критически важна». «Ставить под угрозу работу такого предприятия из-за надуманных обвинений, на мой взгляд, сегодня слишком опасно»,— резюмировал господин Титов.

Сергей Сергеев