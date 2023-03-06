«Газпром нефть» в 2022 году переработала рекордный объем нефти

В 2022 году ПАО «Газпром нефть» переработала 41 млн т сырого продукта, сообщил директор дирекции переработки нефти и газа ПАО Олег Ведерников. Для компании этот показатель стал рекордным.

«Мы планируем, что в 2023 году все наши заводы будут работать на технологическом максимуме, и здесь важно отметить, что при сохраненном объеме загрузки наших НПЗ мы сможем дать рынку больше продукции благодаря реализованным проектам повышения эффективности и глубины переработки»,— рассказал господин Ведерников (фрагмент из материала журнала «Газпром» приводит ТАСС).

Он также подчеркнул, что объем выпуска компанией авиакеросина практически не изменился в сравнении с 2021 годом. «Во время пандемии ситуация была гораздо сложнее»,— указал господин Ведерников. По его словам, адаптировать продуктовую корзину среди прочего позволяют цифровые системы планирования производства.

С 5 февраля ЕС и страны G7 стали применять потолок цен на российские нефтепродукты. Бензин и дизель дороже $100 за баррель запрещено перевозить морем. Для некоторых других видов топлива лимит установлен в $45 за бочку. Мера пока не сказалась на объемах нефтепереработки в России.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «НПЗ не заметили санкций».

Григорий Лейба