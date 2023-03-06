Полиция Ташкента провела беседы с 50 сторонниками «ЧВК Рёдан»

В отделение ОВД Яшнабадского района Ташкента 5 марта доставили около 50 подростков, которые пришли на встречу членов субкультурного движения «ЧВК Рёдан». Как уточнили в пресс-службе МВД Узбекистана, с молодыми людьми провели профилактическую беседу и отпустили, в процессуальном порядке никого не задерживали.

«5 марта 2023 года нам поступили сообщения о том, что члены данной группы ("ЧВК Рёдан".— "Ъ") объявили о проведении сбора перед Дворцом форумов в 18:00 часов, а также о том, что его участники будут вооружены пневматическим, холодным и огнестрельным оружием»,— говорится в сообщении МВД.

В назначенное время к Дворцу молодежи пришли около 50 человек. В ходе проверки было установлено, что девять из них были подписчиками посвященных «ЧВК Рёдан» каналов в соцсетях. Вечером того же дня все несовершеннолетние разошлись по домам, отметили в пресс-службе. В настоящее время сотрудники ГУВД Ташкента выясняют, кто распространял сообщения, «пропагандирующие массовые беспорядки, религиозную, национальную и этническую вражду».

В России задержания подростков, относящих себя к «ЧВК Рёдан», произошли после массовой драки в торговых центрах, включая московские «Авиапарк» и «Маркос-молл». О задержании 200 сторонников движения сообщало и МВД Белоруссии. Украинские правоохранительные органы заблокировали 18 каналов и групп, связанных с «ЧВК Рёдан».

Подробнее о «ЧВК Рёдан» — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева