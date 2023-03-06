Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Ташкента провела беседы с 50 сторонниками «ЧВК Рёдан»

В отделение ОВД Яшнабадского района Ташкента 5 марта доставили около 50 подростков, которые пришли на встречу членов субкультурного движения «ЧВК Рёдан». Как уточнили в пресс-службе МВД Узбекистана, с молодыми людьми провели профилактическую беседу и отпустили, в процессуальном порядке никого не задерживали.

«5 марта 2023 года нам поступили сообщения о том, что члены данной группы ("ЧВК Рёдан".— "Ъ") объявили о проведении сбора перед Дворцом форумов в 18:00 часов, а также о том, что его участники будут вооружены пневматическим, холодным и огнестрельным оружием»,— говорится в сообщении МВД.

Что нужно знать о «ЧВК Рёдан»

Читать далее

В назначенное время к Дворцу молодежи пришли около 50 человек. В ходе проверки было установлено, что девять из них были подписчиками посвященных «ЧВК Рёдан» каналов в соцсетях. Вечером того же дня все несовершеннолетние разошлись по домам, отметили в пресс-службе. В настоящее время сотрудники ГУВД Ташкента выясняют, кто распространял сообщения, «пропагандирующие массовые беспорядки, религиозную, национальную и этническую вражду».

В России задержания подростков, относящих себя к «ЧВК Рёдан», произошли после массовой драки в торговых центрах, включая московские «Авиапарк» и «Маркос-молл». О задержании 200 сторонников движения сообщало и МВД Белоруссии. Украинские правоохранительные органы заблокировали 18 каналов и групп, связанных с «ЧВК Рёдан».

Подробнее о «ЧВК Рёдан» — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...