«Дети явно не готовы отказаться от довоенных привычек»

В России продолжаются акции с участием подростков. 5 марта около 300 несовершеннолетних, относящих себя к движению «ЧВК Рёдан», собрались в Чите. Как сообщают местные СМИ, полиция провела единичные задержания, но они могут быть связаны с употреблением алкоголя и курением в общественных местах. В последнее время в нескольких российских городах произошли массовые драки с участием последователей этого движения и других молодежных течений. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич попробовал разобраться, что из себя представляет эта, похоже, недавно возникшая субкультура, и откуда она взялась, причем не только в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В последнюю неделю зимы наконец-то появилась цель, объединившая правоохранителей почти всего постсоветского пространства. Полицейские России, Украины, Белоруссии, Казахстана и даже Узбекистана сражались с общей бедой, именуемой «ЧВК Рёдан». Дежурили в торговых центрах, рассылали предупредительные письма родителям и валили на пол всех подходящих под приметы: клетчатые штаны, изображение паука с цифрой «4» на одежде и длинные волосы. Согласно легенде, новая субкультура нападает на так называемых «оффников» — футбольных болельщиков, предпочитающих спорт виртуальному миру. Что ж, фанаты с удовольствием присоединились к процессу и тоже принялись нападать на сверстников, состригать им челки и заставлять извиняться на видео.

Хайп активно поддержали СМИ заголовками типа «Что такое "ЧВК Рёдан"», а также политики, обличающие создателей деструктивного культа и предлагающие свои методы борьбы с ним. Получилось забавно и показательно: наши депутаты обвиняют западные ценности, украинские — Россию, а белорусские — всех на свете и отдельно молодежных блогеров. Поэтому в Минске задерживали не только подозрительных подростков, но и сетевых селебрити.

Не остались в стороне и специалисты по интернет-маркетингу. Сетевые группы, содержащие в названии ключевое слово, набирают десятки тысяч подписчиков за считанные часы. Немало примеров и того, как уже существующие сообщества специально переименовывают для привлечения новой аудитории. Согласно данным «Яндекса», обычно слово «Рёдан» искали около 2 тыс. раз в неделю, но с конца февраля количество запросов уже превысило 900 тыс.

Налицо хрестоматийный пример моральной паники, способной на время затмить собой основную повестку и даже объединить враждующие страны. Ведь, судя по всему, никакой субкультуры, группировок и тем более «ЧВК Рёдан» не существует. Зато в ассортименте все составляющие: анимешники с их вызывающим стилем одежды и антуражем, мультсериал с бандой под соответствующим названием, модное сокращение «ЧВК» и явная претензия власти к юношам и девушкам, чей образ жизни представляется ей неправильным.

Такое ощущение, что и эта история связана с продолжающимися военными действиями на территории Украины. Нарратив пропаганды с обеих сторон гласит, что сейчас время для народного единства и патриотизма в духе пионеров-героев. Ведь именно для этого в школах проводят «Разговоры о важном», а также подъемы флага по понедельникам. А дети, особенно в крупных городах, явно не готовы отказаться от довоенных привычек и интересов.

Образ мальчика Федора из Брянской области, который был ранен, но героически помог двум девочкам бежать в лес, вряд ли способен органично встроиться в жизнь юных москвичей или петербуржцев. А, значит, неправильная эстетика должна стать опасной и даже незаконной. Активность полиции в сопредельных странах можно объяснить лишь тем, что и там власти проповедуют аналогичный подход. «ЧВК Рёдан» они, конечно, победят, а вот смогут ли привить подросткам правильное, по их мнению, восприятие мира, не уверен. Разве что только детство им испортят — но так это у нас традиция такая, скрепа.

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